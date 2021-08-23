Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz