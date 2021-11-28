Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz Pkk, Ypg, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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