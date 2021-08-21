Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atadı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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