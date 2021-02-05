Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."

05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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