Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor.