Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."
05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel