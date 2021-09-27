Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'BM'yi tüm zaaflarına rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz' - Haberler
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