Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

G20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde gerçekleşti.



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Erdoğan ve Guterres'in buluşması - Hamburg