Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Bir Araya Geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldiHAMBURG - G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
HAMBURG - G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres el sıkışarak poz verdi.