Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Bir Araya Geldi
20 Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres el sıkışarak poz verdi. - HAMBURG