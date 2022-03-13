Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Sefa Mutlu - Güncel