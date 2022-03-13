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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Güncel, Haberler

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