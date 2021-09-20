Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Bozkır'ı kabul etti
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır'ı kabul etti.
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır'ı kabul etti.
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...