Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Bozkır'ı kabul etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...