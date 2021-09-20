Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
BM 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin açılışının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür
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