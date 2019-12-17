Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

17.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı , çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de Genel Sekreteri ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Küresel Mülteci Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - CENEVRE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler