Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

01.11.2019 12:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
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