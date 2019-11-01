Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Gülseli KENARLI İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.

01.11.2019 12:18
Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Gülseli KENARLI İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor
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