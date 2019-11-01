Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.
01.11.2019 12:18
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kaynak: DHA
VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor