Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.

01.11.2019 12:18
Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor
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