Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

01.11.2019 10:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA