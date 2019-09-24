Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

24.09.2019 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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