Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: DHA