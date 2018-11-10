Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere geldiği Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere geldiği Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.