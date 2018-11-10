Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’nın başkenti Paris’te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebi ile düzenlen anma programına katılmak üzere Fransa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. - PARİS