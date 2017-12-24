Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (BM Genel Kurulundaki Kudüs oylaması) Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin burada 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'da kaldığı düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir."