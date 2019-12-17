Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.

17.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:04

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere (BM) Ofisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.

Yüksek Komiser Yardımcısı Clements ile fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra 1. Küresel Mülteci Forumu'nun ana oturumuna katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde
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