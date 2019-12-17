Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.
17.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.
Yüksek Komiser Yardımcısı Clements ile fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra 1. Küresel Mülteci Forumu'nun ana oturumuna katıldı.
Kaynak: AA