Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. - Haberler
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