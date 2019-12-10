Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak...

10.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak takılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kemer ve kılıç verilmesi

Yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı kadına tespih hediye etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

(8)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler