Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak takılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kemer ve kılıç verilmesi
Yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı kadına tespih hediye etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.
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