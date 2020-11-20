Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine...

20.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

İlgili Haberler

Başkan Şerifoğulları,'Birçok projemizi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz'
Başkan Şerifoğulları,"Birçok projemizi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz"
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir reform hazırlığı içindeyiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir reform hazırlığı içindeyiz"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Kutsi Teoman Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 12:12:38. #1.14#
title