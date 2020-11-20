Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine...
20.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu