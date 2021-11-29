Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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