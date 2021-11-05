Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır"

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını,...
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