Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yağ sorunumuz yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ay çiçeği, zeytinyağı gibi bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yılı aşkın bir süredir devam ettirdikleri muhtarlarla buluşmalarını bu defa neredeyse her şehirden gelen 900'e yakın kadın muhtarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, her birine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum" dedi.