Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Ülkemizde Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Niye Beka Meselesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Ülkemizde Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Niye Beka Meselesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz."

Kaynak: AA
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