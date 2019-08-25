Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz" -"PKK'ya terör örgütü diyemeyen meclisteki uzantılarına diyorum ki şehirlerimizde sandıklarda gereken dersi verelim" -"Benim vatandaşımın alın terinden ödediği vergileri kandile, terör örgütlerine...

25.08.2019 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"

-"PKK'ya terör örgütü diyemeyen meclisteki uzantılarına diyorum ki şehirlerimizde sandıklarda gereken dersi verelim"

-"Benim vatandaşımın alın terinden ödediği vergileri kandile, terör örgütlerine gönderenlerle hiçbir zaman görmezden gelemeyiz anında kapıya koyarız"

-" Bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla İstanbul'a yürütebilirsin ama bizim bu terör örgütünün temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Kaynak: İHA
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