Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur"
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur."