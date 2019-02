Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Şu Anda Cumhur İttifakımızın İki Ayağı Vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içerisinde başka bir parti yoktur"

SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli Seçimleri'nin ilk mitinginde Sivas'ta halka kitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var" dedi.

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için eğri minaresiyle dikkat çeken tarihi Ulu Camii'ne geçti. Erdoğan'ın cuma namazı sonrası Sivas Valiliğini ziyaret ettikten sonra, seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta sözlerine "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsünün sözleri ile başladı. Erdoğan'ın konuşması bir grup tarafından "Kitlere kadro" sözleri ile kesilince Cumhurbaşkanı, "Bizden bir şey beklemeyin" diyerek, "Biz KİT'lere felan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam mı. Hepsini verdi bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değiliz. Alışılmış bir lider de değilim. Provoke etmeyin, lütfen. Samimi olalım, dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkartalım. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de terör ile mücadele verirken, onları sıfırlarken, temizlerken sizin söylediklerinize bakın" dedi.

Fırsatçılara sert uyarı

Meyve ve sebze fiyatlarını arttıranları bir kez daha sert bir dille uyaran Erdoğan, belediyeler eli ile tanzim satış noktaları oluşturabileceklerini hatırlatıp, "Biz terör ile mücadele ederken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar?, 'domates', ne diyorlar? 'patates' ne diyorlar? 'sivri biber.' Düşünün, bir merminin fiyatı nedir düşünün. Mehmedimin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa siz halen kalkıyor, patates, soğan, domates, sivribiber. Bunları konuşuyorlar. Bizleri Corç, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlarda Corç ve Hans'a ön ayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bu güne kadar kazandık. Kazamaya de devam edeceğiz. Birileri marketlerde, şuralarda buralarda yapıyorlarsa, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında da açıkladım. Gerekirse tanzim satışlarını belediyeler eliyle kurarız. En ucuz fiyatlarda da buralara bu ürünleri getiririz. Şu anda, Hazine, Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız başladılar. Belediye başkanı olduğum zaman da fırıncılar benzer şeyler yapmıştı. Fırıncılar bunu yapınca tuttum İstanbul'un üç önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurdum. Bir anda fiyatları da düşürdüm. Kurduğumuz büfelerde maliyetine ekmek satmaya başladık. Fiyatlar her yerde aşağı inmeye başladı. Biz bu millete aşığız aşık. Biz bu milletin dertlisiyiz dertlisi. Böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. El ele vereceğiz, omuz omuza verip eksiklikleri nasıl giderdiysek bugünden sonra da gidereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yazıcıoğlu istismar ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun istismar edilmesine tahammül edemediğini ifade ederek, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime de bir kez daha da rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum onu da söyleyeyim. Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu. Birileri çıkıyor, onun ismini kullanarak arkasından Sivas'ta belediyeyi almanın gayretine giriyor. Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'den oluştuğunu 3. bir parti olmadığını dile getirerek, "Sivaslı Hilmi kardeşimi şu anda Sivas merkeze belediye bakan adayı yaptık. Bunun sebebi nedir? Kendisine inandığım için güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler verebileceğine inandığım için bakan yardımcılığı görevinden buraya aldım. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız. Vereceği hizmetin ne olduğunu da en güzel şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz. Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok önemli bir yeri var. Sivas'ı lekelemeye kalkanlar onun gerisinde ki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sakın bu dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 senedir anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz, AK Parti. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içerisinde başka bir parti yoktur. Bizimle rast gele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şeyde yok. Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

