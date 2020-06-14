Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende ve huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir.
14.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende ve huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir."
Kaynak: AA