Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ile Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra vatandaşları selamlayan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez