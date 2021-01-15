Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

15.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:32

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ile Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra vatandaşları selamlayan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na geçti.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:32:38. #1.14#
title