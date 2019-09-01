Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

01.09.2019 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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