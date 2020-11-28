Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili...

28.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili en küçük bir eleştiriye dahi tahammül gösteremiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili en küçük bir eleştiriye dahi tahammül gösteremiyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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