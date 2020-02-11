Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz aşk, sevgi medeniyetidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz aşk, sevgi medeniyetidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül...

11.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz aşk, sevgi medeniyetidir"
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