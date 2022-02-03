Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya giderken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 10'uncu toplantısını gerçekleştirmek üzere Kiev'e gideceklerini belirterek, "Bugün aynı zamanda Ukrayna'yla tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Sayın Zelenski ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz, ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından TUR uçağı ile Ukrayna'nın Kiev şehrine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı.