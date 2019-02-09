Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İttifakımızın Zemininde 'Rabia' Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İttifakımızın Zemininde 'Rabia' Var"

- AK Parti Aydın mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- AK Parti Aydın mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
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Kaynak: AA
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