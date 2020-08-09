Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır." Kaynak: AA