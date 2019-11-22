Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...
Camiden genel görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.
22.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:16
Camiden genel görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...