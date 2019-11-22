Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...

Camiden genel görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

22.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Camiden genel görüntü

Cumhurbaşkanı 'ın camiden çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et