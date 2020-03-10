Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri...
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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, İdlib, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır.

10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır." - ANKARA

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

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