Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Kudüs Arzın Üstünde Çınar Görkemli Bir Sancaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır"

-"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz. Bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz"

-"Tarihi gerçekler ortadayken İsrail kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki islami izleri silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz"

-"Müslümanlara ait yerleri gasp ederek burada kültürel bir soykırım uyguluyor"

-"Dünya beşten büyüktür diyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.