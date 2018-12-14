Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Kudüs Arzın Üstünde Çınar Görkemli Bir Sancaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır" -"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır"
-"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz. Bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz"
-"Tarihi gerçekler ortadayken İsrail kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki islami izleri silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz"
-"Müslümanlara ait yerleri gasp ederek burada kültürel bir soykırım uyguluyor"
-"Dünya beşten büyüktür diyorum"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.