Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı"

Salondaki katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

12.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)

Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı"
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