Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı"
Salondaki katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)
Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik."