Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır."

12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Pierre Webo Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:02:36. #1.15#
title