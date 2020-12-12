Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.