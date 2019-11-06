Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
06.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:51
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.