Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan"

22.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:58

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile görüştüğü iddiasına ilişkin "(Kemal Kılıçdaroğlu) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" dedi.

Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan partililere yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili değerlendirmeleri samimiyetle yaptıklarını ve devam ettiklerini belirtti.

Güçlü ve zayıf yanları tartarak, tespit ettikleri eksiklikleri gidererek AK Parti'yi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, 7. Olağan Kongre sürecinin AK Parti'yi yeniledikleri ve taze bir ruhla yepyeni bir heyecanla farklı bir dönem olacağını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güçlü kadrolarla geleceğe yürüyelim. Bunun için en küçük bir rehavete, ihmale, hataya fırsat veremeyiz. Tıpkı kuyumcu titizliğiyle adeta kılı kırk yararak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman söylediğim gibi teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece ne kadar aykırı, eleştirel olursa olsun her fikrin, her türlü görüşün başımızın üstünde yeri vardır."

- "Terör koridorunu yapamadılar"

Türkiye olarak terörün inine girdiklerini, teröristlerin kaçacak yer aradığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ne oldu, Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere, Barış Pınar Harekatı ile haddini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi, Bay Kemal dedi ki 'Bizim Suriye'de ne işimiz var'. Bay Kemal, bizim Suriye'de işimiz var da veya yok da senin oralarda ne işin var. Esed'e adamlarını niye gönderdin, niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteğiyle orada değil mi. Onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a neden yürüyorsun. Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."

Bir CHP'li ile görüşme iddiası

"Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA