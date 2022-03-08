Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok" "Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor" "Biz kadınlardan yana tarafız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

" Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor"

"Biz kadınlardan yana tarafız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muhalefet, Politika, Haberler

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