Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok" "Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor" "Biz kadınlardan yana tarafız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"
" Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor"
"Biz kadınlardan yana tarafız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.