Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan